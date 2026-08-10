Универсальное чистящее средство RM 770, 1л
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|12
|pH
|9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,2
Свойства
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Предотвращает повторное загрязнение
- Формула с низким пенообразованием
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
- Предпродажная подготовка автомобиля
- Текстильные поверхности
- Очистка поверхностей
- Уборка полов