Универсальное чистящее средство RM 770, 1л

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 12
pH 9
Вес (с упаковкой) (кг) 1,2
Свойства
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Предотвращает повторное загрязнение
  • Формула с низким пенообразованием
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Не содержит NTA
Универсальное чистящее средство RM 770, 1л
Универсальное чистящее средство RM 770, 1л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
  • Предпродажная подготовка автомобиля
  • Текстильные поверхности
  • Очистка поверхностей
  • Уборка полов
Принадлежности