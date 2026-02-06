Средство для влажной уборки и ухода FloorPro RM 746, 10л
Нейтральное средство для влажной уборки и ухода на мыльной основе, не содержащее растворителей. Создает на поверхности пола грязеотталкивающий и препятствующий скольжению защитный слой, который легко полируется до интенсивного блеска.
Подходит для любых водостойких твердых и эластичных напольных покрытий и впечатляет формулой на мыльной основе, обеспечивающей бережную очистку и уход за обрабатываемыми материалами: средство для влажной уборки и ухода FloorPro RM 746. Это нейтральное средство для поддерживающей уборки допускает как ручное, так и механизированное применение, причем формула с очень низким пенообразованием позволяет оптимально использовать полезный объем баков поломойно-всасывающих машин. Благодаря отсутствию растворителей продукт подходит и для ухода за чувствительными резиновыми или ПВХ-покрытиями. Он эффективно удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения, формирует на поверхности грязеотталкивающий и препятствующий скольжению защитный слой и создает в помещении приятный свежий аромат. При необходимости защитный слой можно легко отполировать до сияющего блеска при помощи однодисковой уборочной машины.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|9,2
|Вес (кг)
|10,11
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,693
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Свойства
- Чистящее средство на каждый день для всех водостойких твердых и эластичных полов
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Эффективное чистящее средство на мыльной основе
- Формирует износостойкий грязеотталкивающий защитный слой
- Противоскользящие свойства
- Очень легко полируется. Обеспечивает интенсивный блеск
- Формула с низким пенообразованием
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Придает приятный свежий запах
- Не содержит NTA
- Не содержит растворителей
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
- Уборка полов