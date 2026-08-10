Универсальный очиститель RM 756 для пола, 10л
Универслаьное и экономичное средствао для ежедневной уборки пола RM 766 подходит для любых поверхностей как для механической так и ручной уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,6
Свойства
- Моющее средство на каждый день для всех влагостойких твердых и эластичных полов
- Очень экономичное за счет дозировки от 0,25% до 1%
- Мощный эффект очистки за счет хорошего увлажнения
- Быстросохнущее средство
- Не оставляет на очищенных поверхностях полос и разводов
- Формула с низким пенообразованием
- Не повреждает очищаемые материалы и безопасно для окружающей среды
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
Видео
Совместимая техника
- B 110 R Bp + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp + роликовая щеточная голова R75 нового поколения
- B 110 R Bp Classic + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp Classic + роликовая щеточная голова R75
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
- B 150 R DOSE (диск.)
- B 150 R DOSE (ролик.)
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
- B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51 (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- B 50 W Bp с роликовой щеточной головой R55
- B 50 W Bp с роликовой щеточной головой R55 (АКБ литий-ион 80Aгод + быстрозарядное устройство 50A)
- B 60 W Bp
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/50 C BP Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 285 Aч в комплекте)
- Абразивный моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см
- Махровый моп из микроволокна, 40 см
- Моп из микроволокна Basic, с разрезным ворсом, 40 см
- Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см
- Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см, с системой крепления на карманах
- Хлопковый моп, 40 см
Области применения
- Очистка полов и поверхностей