Универсальный очиститель RM 756 для пола, 10л

Универслаьное и экономичное средствао для ежедневной уборки пола RM 766 подходит для любых поверхностей как для механической так и ручной уборки.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 9
Вес (с упаковкой) (кг) 10,6
Свойства
  • Моющее средство на каждый день для всех влагостойких твердых и эластичных полов
  • Очень экономичное за счет дозировки от 0,25% до 1%
  • Мощный эффект очистки за счет хорошего увлажнения
  • Быстросохнущее средство
  • Не оставляет на очищенных поверхностях полос и разводов
  • Формула с низким пенообразованием
  • Не повреждает очищаемые материалы и безопасно для окружающей среды
  • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
Универсальный очиститель RM 756 для пола, 10л
Универсальный очиститель RM 756 для пола, 10л
Универсальный очиститель RM 756 для пола, 10л

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Очистка полов и поверхностей
Принадлежности