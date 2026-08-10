Универсальный очиститель RM 756 для пола, 2.5л

Универслаьное и экономичное средствао для ежедневной уборки пола RM 766 подходит для любых поверхностей как для механической так и ручной уборки.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 2,5
Единица упаковки (шт.) 4
pH 9
Вес (с упаковкой) (кг) 2,75
Свойства
  • Моющее средство на каждый день для всех влагостойких твердых и эластичных полов
  • Очень экономичное за счет дозировки от 0,25% до 1%
  • Мощный эффект очистки за счет хорошего увлажнения
  • Быстросохнущее средство
  • Не оставляет на очищенных поверхностях полос и разводов
  • Формула с низким пенообразованием
  • Не повреждает очищаемые материалы и безопасно для окружающей среды
  • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
Универсальный очиститель RM 756 для пола, 2.5л
Универсальный очиститель RM 756 для пола, 2.5л
Универсальный очиститель RM 756 для пола, 2.5л

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Очистка полов и поверхностей
Принадлежности