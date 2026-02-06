Аэрозольный очиститель FloorPro RM 748, 10л
Противоскользящая эмульсия для твердых поверхностей. Очищает и восстанавливает защитные покрытия для пола.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|8,5
|Вес (кг)
|9,98
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,813
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Свойства
- Спрей эмульсия для очистки и обслуживания покрытий
- На основе воска
- Удаляет следы резины с поверхностей
- Противоскользящие свойства
- Можно полировать
- Не содержит NTA
- Без - ЛОС
- Не содержит растворителей
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
Области применения
- Шпаклевка пола