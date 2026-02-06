Очиститель-блеск для пола FloorPro Shine Cleaner RM 755, 10л

Чистящее средство с приданием блеска на основе растворителя для поддерживающей и промежуточной уборки полов и поверхностей, не оставляет разводов после высыхания. Оптимально подходит для гранитных полов с зеркальным блеском.

При ручной уборке или очистке больших площадей с помощью поломоечно-всасывающих машин блестящие полы из гранита, гнейса или других твердых пород требуют использования специализированного средства, которое после высыхания не оставляет разводов и следов. Именно таким является средство для ухода за полами FloorPro RM 755 от Kärcher. Оно незаменимо для регулярной и промежуточной уборки высококачественных покрытий, однако его также можно применять для очистки других поверхностей, включая антистатические полы (ESD). Это средство эффективно устраняет жир, масло, сажу, дорожную грязь с минеральными примесями, обеспечивая быструю и качественную очистку. Благодаря низкому уровню пенообразования оно идеально подходит для использования в поломоечно-всасывающих машинах, позволяя максимально эффективно использовать объем бака. Кроме того, FloorPro RM 755 способствует сепарации, оставляя после уборки приятный и свежий аромат.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 11,4
Вес (кг) 10,03
Вес (с упаковкой) (кг) 10,893
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Свойства
  • Мощное средство для повседневной уборки твердых и эластичных полов
  • Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
  • Блеск
  • Не оставляет разводов
  • Низкое пенообразование
  • Придает приятный свежий запах
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
  • Не содержит фосфатов
Очиститель-блеск для пола FloorPro Shine Cleaner RM 755, 10л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
Области применения
  • Уборка полов
