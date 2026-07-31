Защитная эмульсия RM 784, 5л

Защитная эмульсия RM 784 формирует на любых твердых и эластичных напольных покрытиях водостойкую защитную пленку, устойчивую к износу и допускающую полировку. Прекрасно подходит для спортивных залов и спортивно-развлекательных комплексов благодаря приданию противоскользящих свойств. Шелковисто-матовый блеск, возможна полировка. pH: 7,5 Дозировка: Нанесение защитного средства в чистом виде (1. слой: 20-40 ml/m2, 2. слой: 15-30 ml/m2)В качестве профилактики 1-3 %

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 2
pH 8
Вес (кг) 5,1
Вес (с упаковкой) (кг) 5,595
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Защитная эмульсия RM 784, 5л
Защитная эмульсия RM 784, 5л

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Области применения
  • Уход за полами
Принадлежности