Защитная эмульсия RM 784, 5л
Защитная эмульсия RM 784 формирует на любых твердых и эластичных напольных покрытиях водостойкую защитную пленку, устойчивую к износу и допускающую полировку. Прекрасно подходит для спортивных залов и спортивно-развлекательных комплексов благодаря приданию противоскользящих свойств. Шелковисто-матовый блеск, возможна полировка. pH: 7,5 Дозировка: Нанесение защитного средства в чистом виде (1. слой: 20-40 ml/m2, 2. слой: 15-30 ml/m2)В качестве профилактики 1-3 %
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|2
|pH
|8
|Вес (кг)
|5,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,595
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
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Области применения
- Уход за полами