Интенсивный очиститель для пола Extra RM 752, 10л
Особенно эффективное средство RM 752 для удаления сильных загрязнений и изношенных защитных слоев с устойчивых к щелочам напольных покрытий. Устраняет самые стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,5
Свойства
- Мощное моющее средство для глубокой очистки, удаления грязи и снятия защитных покрытий
- Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
- Для тщательной очистки сильно загрязнённых напольных покрытий
- Удаляет восковые и полимерные защитные покрытия
- Протестировано FIGR
- Нет неприятных испарений
- Придает приятный цитрусовый аромат
- Минимальное время контакта.
- Экономичен в использовании
- Формула с низким пенообразованием
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.
Видео
Совместимая техника
- B 110 R Bp + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp + роликовая щеточная голова R75 нового поколения
- B 110 R Bp Classic + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp Classic + роликовая щеточная голова R75
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
- B 150 R DOSE (диск.)
- B 150 R DOSE (ролик.)
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
- B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51 (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- B 50 W Bp с роликовой щеточной головой R55
- B 50 W Bp с роликовой щеточной головой R55 (АКБ литий-ион 80Aгод + быстрозарядное устройство 50A)
- B 60 W Bp
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/50 C BP Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BDS 43/ Orbital C
- BDS 43/ Orbital C Spray
- BDS 43/150 C Classic
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 285 Aч в комплекте)
Области применения
- Уборка полов