Нейтральное средство для чистки эскалаторов RM 758, 20л
Интенсивное средство для очистки поверхностей эскалаторов и травалаторов, защищающее аппарат и материалы эскалатора от коррозии. Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения. Совместимо с эскалаторами Kone, Otis, Fujitec, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, TOSHIBA и др.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|7
|Вес (кг)
|19,96
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,765
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 250 x 430
Свойства
- Специальное средство для всех типов эскалаторов и травелаторв
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Бережно очищает за счет нейтрально но действенной формуле
- Содержит добавки, защищающие от коррозии. Для длительной и безотказной работы механизмов эскалаторов / травелаторов.
- Отлично подходит для использования с машинами для очистки эскалаторов Kärcher
- Формула с низким пенообразованием
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
- Не содержит фосфатов
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
Области применения
- Чистка эскалаторов / травалаторов