Нейтральное средство для чистки эскалаторов RM 758, 20л

Интенсивное средство для очистки поверхностей эскалаторов и травалаторов, защищающее аппарат и материалы эскалатора от коррозии. Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения. Совместимо с эскалаторами Kone, Otis, Fujitec, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, TOSHIBA и др.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 7
Вес (кг) 19,96
Вес (с упаковкой) (кг) 21,765
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 280 x 250 x 430
Свойства
  • Специальное средство для всех типов эскалаторов и травелаторв
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Бережно очищает за счет нейтрально но действенной формуле
  • Содержит добавки, защищающие от коррозии. Для длительной и безотказной работы механизмов эскалаторов / травелаторов.
  • Отлично подходит для использования с машинами для очистки эскалаторов Kärcher
  • Формула с низким пенообразованием
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
  • Не содержит фосфатов
Нейтральное средство для чистки эскалаторов RM 758, 20л
Нейтральное средство для чистки эскалаторов RM 758, 20л
Нейтральное средство для чистки эскалаторов RM 758, 20л
Нейтральное средство для чистки эскалаторов RM 758, 20л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
Совместимая техника
Области применения
  • Чистка эскалаторов / травалаторов
Принадлежности