Универсальное промышленное чистящее средство Kärcher FloorPro RM 69 обеспечивает эффективную очистку полов и поверхностей, делая его идеальным выбором для регулярной и промежуточной уборки на промышленных предприятиях. Он одинаково хорошо подходит как для ручной уборки, так и для использования с поломоечно-всасывающими машинами, а благодаря составу с низким пенообразованием позволяет максимально эффективно использовать объем бака аппарата. FloorPro RM 69 безупречно удаляет масляные и жирные загрязнения, которые часто встречаются на складах и производствах, оставляя после себя приятный свежий аромат. Это слабощелочное средство для обезжиривания и сепарации не содержит компонентов, требующих специальной маркировки, и подходит для очистки антистатических полов (ESD), наливных покрытий, цементных стяжек и поверхностей с эпоксидным покрытием. Его формула, не содержащая силикона, является важным преимуществом для металлообрабатывающих и лакокрасочных предприятий.