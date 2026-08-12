Промышленное чистящее средство FloorPro RM 69, 1000л

Промышленное чистящее средство FloorPro RM 69 с низким пенообразованием для уборки полов на промышленных предприятиях. Эффективно удаляет даже самые стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения.

Универсальное промышленное чистящее средство Kärcher FloorPro RM 69 обеспечивает эффективную очистку полов и поверхностей, делая его идеальным выбором для регулярной и промежуточной уборки на промышленных предприятиях. Он одинаково хорошо подходит как для ручной уборки, так и для использования с поломоечно-всасывающими машинами, а благодаря составу с низким пенообразованием позволяет максимально эффективно использовать объем бака аппарата. FloorPro RM 69 безупречно удаляет масляные и жирные загрязнения, которые часто встречаются на складах и производствах, оставляя после себя приятный свежий аромат. Это слабощелочное средство для обезжиривания и сепарации не содержит компонентов, требующих специальной маркировки, и подходит для очистки антистатических полов (ESD), наливных покрытий, цементных стяжек и поверхностей с эпоксидным покрытием. Его формула, не содержащая силикона, является важным преимуществом для металлообрабатывающих и лакокрасочных предприятий.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1000
Единица упаковки (шт.) 1
pH 10
Вес (с упаковкой) (кг) 1065
Промышленное чистящее средство FloorPro RM 69, 1000л
Промышленное чистящее средство FloorPro RM 69, 1000л
Промышленное чистящее средство FloorPro RM 69, 1000л

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Совместимая техника
Области применения
  • Уборка полов
Принадлежности