Промышленное чистящее средство FloorPro RM 69, 1000л
Промышленное чистящее средство FloorPro RM 69 с низким пенообразованием для уборки полов на промышленных предприятиях. Эффективно удаляет даже самые стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения.
Универсальное промышленное чистящее средство Kärcher FloorPro RM 69 обеспечивает эффективную очистку полов и поверхностей, делая его идеальным выбором для регулярной и промежуточной уборки на промышленных предприятиях. Он одинаково хорошо подходит как для ручной уборки, так и для использования с поломоечно-всасывающими машинами, а благодаря составу с низким пенообразованием позволяет максимально эффективно использовать объем бака аппарата. FloorPro RM 69 безупречно удаляет масляные и жирные загрязнения, которые часто встречаются на складах и производствах, оставляя после себя приятный свежий аромат. Это слабощелочное средство для обезжиривания и сепарации не содержит компонентов, требующих специальной маркировки, и подходит для очистки антистатических полов (ESD), наливных покрытий, цементных стяжек и поверхностей с эпоксидным покрытием. Его формула, не содержащая силикона, является важным преимуществом для металлообрабатывающих и лакокрасочных предприятий.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1000
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|10
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1065
Видео
Совместимая техника
- B 110 R Bp + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp + роликовая щеточная голова R75 нового поколения
- B 110 R Bp Classic + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp Classic + роликовая щеточная голова R75
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
- B 150 R DOSE (диск.)
- B 150 R DOSE (ролик.)
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
- B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51 (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- B 50 W Bp с роликовой щеточной головой R55
- B 50 W Bp с роликовой щеточной головой R55 (АКБ литий-ион 80Aгод + быстрозарядное устройство 50A)
- B 60 W Bp
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/50 C BP Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 285 Aч в комплекте)
Области применения
- Уборка полов