RM 754 очиститель для пола, 10л

Ввысокоэффективный агент для удаления восковых и полимерных покрытий на устойчивых к воде покрытиях. Нет необходимости дополнительной обработки.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 10,5
Вес (с упаковкой) (кг) 11,19
Свойства
  • Мощное моющее средство для глубокой очистки, удаления грязи и снятия защитных покрытий
  • Удаялет трудновыводимые пятна воска с полимерных покрытий
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Может использоваться повсеместно
  • Широкий спектр применения: подходит для влагостойких покрытий, чувтсвительных к щелочи (линолеум) или стойких к щелочи (ПВХ)
  • Совместимость с широким спектром материалов
  • Низкий уровень pH
  • Нет необходимости дополнительной обработки
  • Подходит для очистки технического оборудования
  • безопасен и готов к ипользованию
  • Придает приятный цитрусовый аромат
  • Формула с низким пенообразованием
RM 754 очиститель для пола, 10л
RM 754 очиститель для пола, 10л
RM 754 очиститель для пола, 10л
RM 754 очиститель для пола, 10л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Уборка полов
Принадлежности