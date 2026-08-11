Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 2.5л

Средство на основе кислоты для основательной очистки, используемое с поломойными машинами. Эффективно удаляет цементную пленку, известковый налет, ржавчину, накипь. Идеально подходит для очистки новых домов перед передачей их клиентам.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 2,5
Единица упаковки (шт.) 4
pH 1
Вес (с упаковкой) (кг) 3
Свойства
  • Мощное кислотное средство для уборки стойких к кислоте твердых полов
  • Устраняет кальцийсодержащие и белковые загрязнения
  • Растворяет остатки цемента
  • Низкое пенообразование
  • С антикоррозийными свойствами
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 2.5л
Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 2.5л
Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 2.5л
Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 2.5л
Совместимая техника
Области применения
  • Уборка по окончании строительства
  • Уборка полов
Принадлежности