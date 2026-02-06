Порошковое средство для для глянцевой кристаллизации RM 775 ASF, 5кг
Специальное средство для ухода за мраморными и бетонными полами типа тераццо. После применения этого средства пол имеет красивый глянцевый блеск.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (кг)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|1,4
|Вес (кг)
|5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,472
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|225 x 225 x 213
Свойства
- Эффективное глянцевое средство для кристаллизации каменных полов (мрамор, литой камень)
- Порошкообразный продукт
- Образовывает слой, укрепляющий камень
- Создает зеркальный блеск.
- Свойства камня сохраняются
- Облегчает последующую уборку полов (за счет замедленного повторного загрязнения)
- Экономичен в использовании
- Можно сразу пользоваться покрытием
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
- P301+P312a ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.
- P302 + P352a ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Области применения
- Обработка полов из камня с содержанием кальция