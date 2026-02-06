Порошковое средство для для глянцевой кристаллизации RM 775 ASF, 5кг

Специальное средство для ухода за мраморными и бетонными полами типа тераццо. После применения этого средства пол имеет красивый глянцевый блеск.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (кг) 5
Единица упаковки (шт.) 1
pH 1,4
Вес (кг) 5
Вес (с упаковкой) (кг) 5,472
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 225 x 225 x 213
Свойства
  • Эффективное глянцевое средство для кристаллизации каменных полов (мрамор, литой камень)
  • Порошкообразный продукт
  • Образовывает слой, укрепляющий камень
  • Создает зеркальный блеск.
  • Свойства камня сохраняются
  • Облегчает последующую уборку полов (за счет замедленного повторного загрязнения)
  • Экономичен в использовании
  • Можно сразу пользоваться покрытием
  • Не содержит NTA
Порошковое средство для для глянцевой кристаллизации RM 775 ASF, 5кг
Порошковое средство для для глянцевой кристаллизации RM 775 ASF, 5кг
Порошковое средство для для глянцевой кристаллизации RM 775 ASF, 5кг
Порошковое средство для для глянцевой кристаллизации RM 775 ASF, 5кг
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
  • P301+P312a ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.
  • P302 + P352a ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Области применения
  • Обработка полов из камня с содержанием кальция
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.