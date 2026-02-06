Защитная эмульсия Extra RM 782, 5л
Защитная эмульсия Extra RM 782. Высокое содержание твердой фазы, и тем самым высокая сила покрытия (так же при нанесении 1-2 слоев)Износостойкая, высокая адгезия с поверхностью, устойчивая к спирту и дезинфицирующим средствамОбразует защитную пленку, устойчивую к скольжению и грязиШелковисто-матовый блеск, возможна полировкарH: 8,2 Дозировка: Нанесение защитного средства в чистом виде (1й слой: 20-40 ml/m2, 2й слой: 15-30 ml/m2)• В зависимости от впитывания средства полом / повреждения пола / степени загрязнения
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|2
|pH
|8,6
|Вес (кг)
|5,13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,495
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 145 x 248
Свойства
- сохраняет внешний вид напольного покрытия
- подходит для спортзалов и других многоцелевых залов, создаёт противоскользящее покрытие согласно DIN V 18032-2:2001-04 (в зависимости от напольного покрытия)
- очень экономное, простое в нанесении, увеличивает интервалы между уборками
- большое содержание затвердевающих частиц, наносится всего в 1-2 слоя
- отличная укрывистость, идеально подходит для сильно абсорбирующих полов, а также старых и изношенных полов
- очень короткое время сушки
- образовывает прочный полимерный защитный слой, устойчивый к механическоми и абразивному воздействию (например, следы от обуви)
- обладает повышенной стойкостью к воздействию спиртов и дезинфицирующих средств
- отличается превосходным сцеплением с поверхностью
- для зон предназначенных для большого потока людей и интенсивного использования (производства, больницы, школы)
- противоскользящие свойства согласно DIN 51131 и DIN EN 13893 (в зависимости от типа напольного покрытия)
- легко поддается полировке
Области применения
- Уход за полами