Сильнощелочное средство для удаления следов шин и продуктов износа FloorPro RM 776 предназначено специально для поддерживающей и общей чистки полов на промышленных предприятиях, в частности бесшовных цементных или с покрытиями на основе эпоксидной смолы. Этот продукт, не нарушающий работу отстойников, используется по 2-стадийной технологии: нанесение осуществляется спрейным методом, а после непродолжительного времени воздействия загрязненный раствор собирается поломойно-всасывающей машиной. Высокоэффективное средство полностью удаляет отпечатки шин, следы вилочных погрузчиков, остатки клейкой ленты, сильные масляные и сажевые загрязнения. Дополнительным преимуществом продукта при использовании на предприятиях, осуществляющих обработку металлов и лакокрасочные работы, является отсутствие в нем силикона.