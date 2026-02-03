Средство для удаления следов шин и продуктов износа RM 776, 10л
Специальное чистящее средство для удаления отпечатков шин и следов, оставляемых на полах вилочными погрузчиками. Эффективно устраняет также остатки клейкой ленты, сильные масляные и сажевые загрязнения.
Сильнощелочное средство для удаления следов шин и продуктов износа FloorPro RM 776 предназначено специально для поддерживающей и общей чистки полов на промышленных предприятиях, в частности бесшовных цементных или с покрытиями на основе эпоксидной смолы. Этот продукт, не нарушающий работу отстойников, используется по 2-стадийной технологии: нанесение осуществляется спрейным методом, а после непродолжительного времени воздействия загрязненный раствор собирается поломойно-всасывающей машиной. Высокоэффективное средство полностью удаляет отпечатки шин, следы вилочных погрузчиков, остатки клейкой ленты, сильные масляные и сажевые загрязнения. Дополнительным преимуществом продукта при использовании на предприятиях, осуществляющих обработку металлов и лакокрасочные работы, является отсутствие в нем силикона.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вес (кг)
|10,63
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,229
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|240 x 200 x 305
Свойства
- Мощный специальный очиститель для удаления отпечатков шин и следов вилочных погрузчиков
- Растворяет следы износа резины и полосы оставленные промышленными погрузчиками и другой техникой
- Устраняет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, деготь, сажу и копоть
- Удаляет восковые и полимерные защитные покрытия
- Эффективно удаляет остатки клея скотча
- Может также использоваться для окончательной очистки на строительных площадках
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
- Уборка полов