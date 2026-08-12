Сильнощелочное порошковое средство для очистки делатей RM 63, 20кг
Средство, которое удаляет самые стойкие загрязнения - жировые, масляные пятна, краска, копоть. Подходит для очистки деталей, нечувствительных к щелочным материалам, например: двигатели, коробки передач, небольшие металлические и литейные изделия.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (кг)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13,2
|Вес (кг)
|20
|Вес (с упаковкой) (кг)
|20,325
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|750 x 450 x 120
Свойства
- Высокоэффективный очиститель деталей, хороший обезжириватель
- Растворяет масляные, жировые загрязнения и пятна ржавчины
- Порошкообразный продукт
- Формула с низким пенообразованием
- Быстродействующее средство.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
- Без нитритов
- Не содержит растворителей
Области применения
- Очистка деталей