Сильнощелочное порошковое средство для очистки делатей RM 63, 20кг

Средство, которое удаляет самые стойкие загрязнения - жировые, масляные пятна, краска, копоть. Подходит для очистки деталей, нечувствительных к щелочным материалам, например: двигатели, коробки передач, небольшие металлические и литейные изделия.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (кг) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13,2
Вес (кг) 20
Вес (с упаковкой) (кг) 20,325
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 750 x 450 x 120
Свойства
  • Высокоэффективный очиститель деталей, хороший обезжириватель
  • Растворяет масляные, жировые загрязнения и пятна ржавчины
  • Порошкообразный продукт
  • Формула с низким пенообразованием
  • Быстродействующее средство.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
  • Без нитритов
  • Не содержит растворителей
Сильнощелочное порошковое средство для очистки делатей RM 63, 20кг
Сильнощелочное порошковое средство для очистки делатей RM 63, 20кг
Сильнощелочное порошковое средство для очистки делатей RM 63, 20кг
Сильнощелочное порошковое средство для очистки делатей RM 63, 20кг
Сильнощелочное порошковое средство для очистки делатей RM 63, 20кг
Совместимая техника
Области применения
  • Очистка деталей