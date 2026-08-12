Средство для фосфатирования PressurePro RM 48, 20л

Обезжиривание и фосфатирование за один рабочий процесс. Обеспечивает временную защиту от ржавчины и создает основу под покраску. Оставляет слой фосфатов железа от серого до голубого цвета.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 2
Вес (кг) 23,66
Вес (с упаковкой) (кг) 24,433
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Свойства
  • Эффективное обезжиривание и фосфатирование
  • Оставляет голубовато-желтые следы фосфата железа
  • Надежно предотвращает коррозию в течение нескольких дней
  • Отличная адгезивная база под покраску
  • Легко хранить и использовать
  • значение pH в концентрате около 2
  • Прозрачная бесцветная жидкость
  • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
  • Без - ЛОС
Средство для фосфатирования PressurePro RM 48, 20л
Средство для фосфатирования PressurePro RM 48, 20л
Средство для фосфатирования PressurePro RM 48, 20л
Средство для фосфатирования PressurePro RM 48, 20л
Области применения
  • Обезжиривание и фосфатирование
  • Обезжиривание поверхностей
Принадлежности