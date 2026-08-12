Средство для фосфатирования PressurePro RM 48, 20л
Обезжиривание и фосфатирование за один рабочий процесс. Обеспечивает временную защиту от ржавчины и создает основу под покраску. Оставляет слой фосфатов железа от серого до голубого цвета.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|2
|Вес (кг)
|23,66
|Вес (с упаковкой) (кг)
|24,433
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 237 x 430
Свойства
- Эффективное обезжиривание и фосфатирование
- Оставляет голубовато-желтые следы фосфата железа
- Надежно предотвращает коррозию в течение нескольких дней
- Отличная адгезивная база под покраску
- Легко хранить и использовать
- значение pH в концентрате около 2
- Прозрачная бесцветная жидкость
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
- Без - ЛОС
Совместимая техника
Области применения
- Обезжиривание и фосфатирование
- Обезжиривание поверхностей