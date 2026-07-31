Активная пена CP 940, 20л

Слабощелочный чистящий шампунь, который используется в Клин Парках и автомойках с самообслуживанием. CP 940 быстро покрывает поверхность автомобиля и легко смывается. Имеет приятный аромат лимонной свежести.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 8
Вес (кг) 20,54
Вес (с упаковкой) (кг) 22,085
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Свойства
  • Шампунь для щеточной мойки легковых автомобилей с интенсивным пенообразованием
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Формирует объемную, светлую и привлекательную на вид пену
  • Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
  • Значительно уменьшает загрязнение щеток
  • Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
  • Соответствует требованиям VDA.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
  • Не содержит NTA
Активная пена CP 940, 20л
Активная пена CP 940, 20л
Активная пена CP 940, 20л
Активная пена CP 940, 20л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
  • P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Области применения
  • Мойка транспортных средств
  • Мойка коммерческого транспорта
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
  • Легковые автомобили
Принадлежности