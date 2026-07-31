Активная пена CP 940, 20л
Слабощелочный чистящий шампунь, который используется в Клин Парках и автомойках с самообслуживанием. CP 940 быстро покрывает поверхность автомобиля и легко смывается. Имеет приятный аромат лимонной свежести.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|8
|Вес (кг)
|20,54
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,085
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 230 x 410
Свойства
- Шампунь для щеточной мойки легковых автомобилей с интенсивным пенообразованием
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Формирует объемную, светлую и привлекательную на вид пену
- Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
- Значительно уменьшает загрязнение щеток
- Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
- Соответствует требованиям VDA.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
- P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Области применения
- Мойка транспортных средств
- Мойка коммерческого транспорта
- Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
- Легковые автомобили