Активная пена VehiclePro Klear!Foam RM 892 разработана для использования в автоматических мойках, поражает высокой производительностью, низкой дозировкой и обеспечивает отличные результаты очистки. Высококонцентрированная активная пена надежно удаляет смазочные, жировые и минеральные загрязнения и одновременно улучшает скольжение щеток - для особенно бережной очистки легковых и коммерческих автомобилей. Средство образует стойкое пенное покрытие, которое легко смывается, обладает высокой способностью к поглощению грязи и обеспечивает идеальный результат сушки, благодаря гидрофобному эффекту. Klear! Foam RM 892 также может использоваться как шампунь для щеток, при условии соответствующей корректировки дозировки. Поверхностно-активные вещества в составе биологически разлагаются, в соответствии с требованиями OECD, что делает продукт экологически безопасным.