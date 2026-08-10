Активная пена VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20л
VehiclePro Klear!Foam RM 892: Активная пена с мощным очищающим эффектом. Обеспечивает высокую эффективность очистки, легко смывается, совместима с воском и средствами для сушки. Соответствует требованиям VDA и безопасна для лакокрасочного покрытия.
Активная пена VehiclePro Klear!Foam RM 892 разработана для использования в автоматических мойках, поражает высокой производительностью, низкой дозировкой и обеспечивает отличные результаты очистки. Высококонцентрированная активная пена надежно удаляет смазочные, жировые и минеральные загрязнения и одновременно улучшает скольжение щеток - для особенно бережной очистки легковых и коммерческих автомобилей. Средство образует стойкое пенное покрытие, которое легко смывается, обладает высокой способностью к поглощению грязи и обеспечивает идеальный результат сушки, благодаря гидрофобному эффекту. Klear! Foam RM 892 также может использоваться как шампунь для щеток, при условии соответствующей корректировки дозировки. Поверхностно-активные вещества в составе биологически разлагаются, в соответствии с требованиями OECD, что делает продукт экологически безопасным.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|10
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,05
Свойства
- Шампунь для щеточной мойки легковых автомобилей с интенсивным пенообразованием
- Легко удаляет масла, жиры и минеральные загрязнения.
- Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
- Формирует стабильную пену с мощным очищающим эффектом.
- Обеспечивает идеальный результат сушки, благодаря гидрофобному эффекту.
- Специальные компоненты способствуют длительной защите поверхности автомобиля.
- Высококонцентрированное средство.
- Соответствует требованиям VDA.
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Области применения
- Легковые автомобили.
- Мойка коммерческого транспорта