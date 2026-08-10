Активная пена VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20л

VehiclePro Klear!Foam RM 892: Активная пена с мощным очищающим эффектом. Обеспечивает высокую эффективность очистки, легко смывается, совместима с воском и средствами для сушки. Соответствует требованиям VDA и безопасна для лакокрасочного покрытия.

Активная пена VehiclePro Klear!Foam RM 892 разработана для использования в автоматических мойках, поражает высокой производительностью, низкой дозировкой и обеспечивает отличные результаты очистки. Высококонцентрированная активная пена надежно удаляет смазочные, жировые и минеральные загрязнения и одновременно улучшает скольжение щеток - для особенно бережной очистки легковых и коммерческих автомобилей. Средство образует стойкое пенное покрытие, которое легко смывается, обладает высокой способностью к поглощению грязи и обеспечивает идеальный результат сушки, благодаря гидрофобному эффекту. Klear! Foam RM 892 также может использоваться как шампунь для щеток, при условии соответствующей корректировки дозировки. Поверхностно-активные вещества в составе биологически разлагаются, в соответствии с требованиями OECD, что делает продукт экологически безопасным.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 10
Вес (с упаковкой) (кг) 21,05
Свойства
  • Шампунь для щеточной мойки легковых автомобилей с интенсивным пенообразованием
  • Легко удаляет масла, жиры и минеральные загрязнения.
  • Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
  • Формирует стабильную пену с мощным очищающим эффектом.
  • Обеспечивает идеальный результат сушки, благодаря гидрофобному эффекту.
  • Специальные компоненты способствуют длительной защите поверхности автомобиля.
  • Высококонцентрированное средство.
  • Соответствует требованиям VDA.
Активная пена VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20л
Активная пена VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20л
Активная пена VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20л
Активная пена VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Области применения
  • Легковые автомобили.
  • Мойка коммерческого транспорта
Принадлежности