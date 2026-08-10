Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л

Активный шампунь для очистки автомобилей в автоматичсеких щеточных моечных установках. Защищает от загрязенния щетки, чистит поверхность автомобиля и подготавливает ее к нанесению осушителя RM 832 ASF

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 9
Вес (кг) 20,46
Вес (с упаковкой) (кг) 21,785
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 250 x 440
Свойства
  • Эффективно удаляет грязь, масла, сажу и следы насекомых
  • Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
  • Значительно уменьшает загрязнение щеток
  • Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
  • Соответствует требованиям VDA.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
  • Не содержит NTA
Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л
Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л
Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л
Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
  • P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Области применения
  • Мойка транспортных средств
  • Мойка коммерческого транспорта
  • Легковые автомобили
Принадлежности