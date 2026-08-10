Активный шампунь NANO RM 816 ASF, 20л
Активный шампунь для очистки автомобилей в автоматичсеких щеточных моечных установках. Защищает от загрязенния щетки, чистит поверхность автомобиля и подготавливает ее к нанесению осушителя RM 832 ASF
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|9
|Вес (кг)
|20,46
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,785
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 250 x 440
Свойства
- Эффективно удаляет грязь, масла, сажу и следы насекомых
- Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
- Значительно уменьшает загрязнение щеток
- Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
- Соответствует требованиям VDA.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
- P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Совместимая техника
Области применения
- Мойка транспортных средств
- Мойка коммерческого транспорта
- Легковые автомобили