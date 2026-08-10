Автомобильный шампунь для автоматических моек VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л
VehiclePro Klear!Brush RM 891: Для интенсивной очистки, бережно относится к лакокрасочному покрытию, способствует самоочищению щеток и продлевает срок их службы. Ускоряет высыхание и соответствует требованиям VDA.
VehiclePro Klear!Brush RM 891 - это высокоэффективный автомобильный шампунь с гидрофобным эффектом, который обеспечивает отличные результаты очистки и сушки при мойке легковых и коммерческих транспортных средств в системах автомоек. Он повышает скольжение щеток, что способствует защите лакокрасочного покрытия, а также активизирует процесс самоочистки щеток, сохраняя их в надлежащем состоянии и продлевая срок службы. Высокоэффективный шампунь из линейки Kärcher Klear! позволяет очистить до 200 автомобилей с одного литра продукта, что делает его чрезвычайно экономичным. При необходимости, Klear! Brush RM 891 может использоваться как активная пена. Средство соответствует требованиям VDA и быстро разделяет масло и воду в системах очистки. Поверхностно-активные вещества, содержащиеся в формуле, являются биоразлагаемыми, согласно OECD.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|11
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,05
Свойства
- Высокоэффективный шампунь для автоматических моек легковых и коммерческих транспортных средств.
- Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
- Обеспечивает идеальный результат сушки, благодаря гидрофобному эффекту.
- Гарантирует оптимальное скольжение щеток.
- Высококонцентрированное средство.
- Соответствует требованиям VDA.
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Области применения
- Легковые автомобили.
- Мойка коммерческого транспорта