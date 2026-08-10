Автомобильный шампунь для автоматических моек VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л

VehiclePro Klear!Brush RM 891: Для интенсивной очистки, бережно относится к лакокрасочному покрытию, способствует самоочищению щеток и продлевает срок их службы. Ускоряет высыхание и соответствует требованиям VDA.

VehiclePro Klear!Brush RM 891 - это высокоэффективный автомобильный шампунь с гидрофобным эффектом, который обеспечивает отличные результаты очистки и сушки при мойке легковых и коммерческих транспортных средств в системах автомоек. Он повышает скольжение щеток, что способствует защите лакокрасочного покрытия, а также активизирует процесс самоочистки щеток, сохраняя их в надлежащем состоянии и продлевая срок службы. Высокоэффективный шампунь из линейки Kärcher Klear! позволяет очистить до 200 автомобилей с одного литра продукта, что делает его чрезвычайно экономичным. При необходимости, Klear! Brush RM 891 может использоваться как активная пена. Средство соответствует требованиям VDA и быстро разделяет масло и воду в системах очистки. Поверхностно-активные вещества, содержащиеся в формуле, являются биоразлагаемыми, согласно OECD.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 11
Вес (с упаковкой) (кг) 21,05
Свойства
  • Высокоэффективный шампунь для автоматических моек легковых и коммерческих транспортных средств.
  • Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
  • Обеспечивает идеальный результат сушки, благодаря гидрофобному эффекту.
  • Гарантирует оптимальное скольжение щеток.
  • Высококонцентрированное средство.
  • Соответствует требованиям VDA.
Автомобильный шампунь для автоматических моек VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л
Автомобильный шампунь для автоматических моек VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л
Автомобильный шампунь для автоматических моек VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л
Автомобильный шампунь для автоматических моек VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Совместимая техника
Области применения
  • Легковые автомобили.
  • Мойка коммерческого транспорта
Принадлежности