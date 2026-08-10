VehiclePro Klear!Brush RM 891 - это высокоэффективный автомобильный шампунь с гидрофобным эффектом, который обеспечивает отличные результаты очистки и сушки при мойке легковых и коммерческих транспортных средств в системах автомоек. Он повышает скольжение щеток, что способствует защите лакокрасочного покрытия, а также активизирует процесс самоочистки щеток, сохраняя их в надлежащем состоянии и продлевая срок службы. Высокоэффективный шампунь из линейки Kärcher Klear! позволяет очистить до 200 автомобилей с одного литра продукта, что делает его чрезвычайно экономичным. При необходимости, Klear! Brush RM 891 может использоваться как активная пена. Средство соответствует требованиям VDA и быстро разделяет масло и воду в системах очистки. Поверхностно-активные вещества, содержащиеся в формуле, являются биоразлагаемыми, согласно OECD.