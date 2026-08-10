Горячий воск RM 820 ASF, 20л

Концентрированный термовоск с содержанием воска карнауба, который создает защитную пленку с длительным глянцевым эффектом. Предотвращает коррозию

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 4
Вес (кг) 19,84
Вес (с упаковкой) (кг) 21,585
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 x 250 x 420
Горячий воск RM 820 ASF, 20л
Горячий воск RM 820 ASF, 20л
Горячий воск RM 820 ASF, 20л
Области применения
  • Легковые автомобили
  • Мойка коммерческого транспорта
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Принадлежности