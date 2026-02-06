NANO RM 832 ASF, 20л
Жидкое средство с содержанием воска и нано-частиц для быстрой сушки транспортных средств. Формирует защитное покрытие с водоотталкивающими свойствами.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вес (кг)
|19,84
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,685
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 230 x 420
Свойства
- Эффективный блеск благодаря нано технологиям
- Обеспечивает быстрое разрушение водяной пленки по всей поверхности автомобиля.
- Отличный результат сушки.
- Наилучшие результаты очистки в сочетании с активной пеной NANO RM 816 ASF
- Эффективен при любой жесткости воды.
- Создает зеркальный блеск.
- Эффективная защита до 1 месяца.
- Соответствует требованиям VDA.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Не содержит NTA
- Не содержит минеральных масел и органических минералов.
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.
Совместимая техника
Области применения
- Легковые автомобили
- Мойка коммерческого транспорта