Пена для полировки RM 837, 20л
Пена для полировки RM 837 - Karcher Polish Plus со свежим фруктовым запахом. Очень хороший результат сушки с четко видным защитным слоемЭффект восстановления = мелкие царапины исчезают Защищает и ухаживает за автомобилем, подверженным уличной грязи, насекомым, и влияниям окружающей среды, морозостойкийКислое pH: 4
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|20,8
Свойства
- Длительная защита и полировка для автомобильных моечных установок с возможностью программы "Полировка пеной"
- Придаёт отличный блеск
- Эффективно защищает краску от грязи, насекомых, кислотных дождей, дорожной соли в зимний период и других воздействий окружающей среды.
- Защита действует до 6 моек
- Защита без промежуточной сушки
- Эффективен при любой жесткости воды.
- Не оставляет следов на стеклах автомобиля.
- Не склеивает щетинки щеток и насадок
- Соответствует требованиям VDA.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Не содержит NTA
- Не содержит минеральных масел и органических минералов.
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
- P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
- Легковые автомобили