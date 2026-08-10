Пена для полировки RM 837, 20л

Пена для полировки RM 837 - Karcher Polish Plus со свежим фруктовым запахом. Очень хороший результат сушки с четко видным защитным слоемЭффект восстановления = мелкие царапины исчезают Защищает и ухаживает за автомобилем, подверженным уличной грязи, насекомым, и влияниям окружающей среды, морозостойкийКислое pH: 4

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 5
Вес (с упаковкой) (кг) 20,8
Свойства
  • Длительная защита и полировка для автомобильных моечных установок с возможностью программы "Полировка пеной"
  • Придаёт отличный блеск
  • Эффективно защищает краску от грязи, насекомых, кислотных дождей, дорожной соли в зимний период и других воздействий окружающей среды.
  • Защита действует до 6 моек
  • Защита без промежуточной сушки
  • Эффективен при любой жесткости воды.
  • Не оставляет следов на стеклах автомобиля.
  • Не склеивает щетинки щеток и насадок
  • Соответствует требованиям VDA.
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Не содержит NTA
  • Не содержит минеральных масел и органических минералов.
Пена для полировки RM 837, 20л
Пена для полировки RM 837, 20л
Пена для полировки RM 837, 20л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
  • P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
  • Легковые автомобили
Принадлежности