Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838, 20л
Щелочной очиститель VehiclePro RM 838 для бесконтактной мойки автомобилей. Без усилий удаляет сильные масляные и жировые загрязнения, остатки насекомых и дорожную грязь, а также бережно относится к лакокрасочному покрытию.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,82
Свойства
- Мощная пена для бесконтактной мойки транспортных средств.
- Удаляет стойкие загрязнения от масла и жира, а также сажу, смолу, остатки насекомых и дорожную грязь.
- Улучшенная эффективность очистки благодаря микрокристаллам.
- Отличается высокой эффективностью за счет густой и объемной пены.
- Идеально подходит для использования с соплом MultiApp.
- Бесконтактная очистка предотвращает образование микроповреждений.
- Бережная обработка лакокрасочного покрытия, декоративных элементов и алюминиевых дисков.
- Высокая эффективность.
- Минимальное время контакта.
- Придает приятный свежий запах
- Соответствует требованиям VDA.
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.
Видео
Области применения
- Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
- Мойка транспортных средств
- Мойка коммерческого транспорта