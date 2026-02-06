Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838, 20л

Щелочной очиститель VehiclePro RM 838 для бесконтактной мойки автомобилей. Без усилий удаляет сильные масляные и жировые загрязнения, остатки насекомых и дорожную грязь, а также бережно относится к лакокрасочному покрытию.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (с упаковкой) (кг) 22,82
Свойства
  • Мощная пена для бесконтактной мойки транспортных средств.
  • Удаляет стойкие загрязнения от масла и жира, а также сажу, смолу, остатки насекомых и дорожную грязь.
  • Улучшенная эффективность очистки благодаря микрокристаллам.
  • Отличается высокой эффективностью за счет густой и объемной пены.
  • Идеально подходит для использования с соплом MultiApp.
  • Бесконтактная очистка предотвращает образование микроповреждений.
  • Бережная обработка лакокрасочного покрытия, декоративных элементов и алюминиевых дисков.
  • Высокая эффективность.
  • Минимальное время контакта.
  • Придает приятный свежий запах
  • Соответствует требованиям VDA.
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
  • Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
  • Мойка транспортных средств
  • Мойка коммерческого транспорта
Принадлежности
