Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838, 200л

Щелочной очиститель VehiclePro RM 838 для бесконтактной мойки автомобилей. Без усилий удаляет сильные масляные и жировые загрязнения, остатки насекомых и дорожную грязь, а также бережно относится к лакокрасочному покрытию.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 200
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (с упаковкой) (кг) 229,4
Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838, 200л
Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838, 200л
Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838, 200л

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
  • Мойка транспортных средств
  • Мойка коммерческого транспорта
Принадлежности