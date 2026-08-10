RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л

Быстродействующее и деликатное средство для предварительной мойки VehiclePro PreWash RM 803 Classic разработано для применения в автоматизированных мойках и на мойках самообслуживания. Подходит как для легковых, так и для коммерческих автомобилей. Эффективно работает при любых температурных условиях. Благодаря своему действию средство эффективно размягчает жир, масло, остатки насекомых и загрязнения от выбросов, что значительно повышает эффективность дальнейших этапов мойки - независимо от жесткости воды. В состав входят биоразлагаемые поверхностно-активные вещества, соответствующие требованиям директивы ЕС 648/2004. Кроме того, RM 803 обеспечивает быстрое разделение масла и воды в маслоотделителях.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 12
Вес (кг) 10,6
Вес (с упаковкой) (кг) 11,3
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 287 x 150 x 329
Свойства
  • Эффективное средство для предварительной мойки легкового и коммерческого транспорта.
  • Растворяет и удаляет остатки насекомых, масляно-жировые и атмосферные загрязнения
  • Значительно улучшает результат очистки во время следующих этапов мытья.
  • Эффективность очистки при любых температурах.
  • Быстродействующее средство.
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
  • Удаление защитного воска с автомобиля.
  • Мойка транспортных средств
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Принадлежности