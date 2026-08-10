Быстродействующее и деликатное средство для предварительной мойки VehiclePro PreWash RM 803 Classic разработано для применения в автоматизированных мойках и на мойках самообслуживания. Подходит как для легковых, так и для коммерческих автомобилей. Эффективно работает при любых температурных условиях. Благодаря своему действию средство эффективно размягчает жир, масло, остатки насекомых и загрязнения от выбросов, что значительно повышает эффективность дальнейших этапов мойки - независимо от жесткости воды. В состав входят биоразлагаемые поверхностно-активные вещества, соответствующие требованиям директивы ЕС 648/2004. Кроме того, RM 803 обеспечивает быстрое разделение масла и воды в маслоотделителях.