RM 803 Classic** 10 l prewash, 10л
Быстродействующее и деликатное средство для предварительной мойки VehiclePro PreWash RM 803 Classic разработано для применения в автоматизированных мойках и на мойках самообслуживания. Подходит как для легковых, так и для коммерческих автомобилей. Эффективно работает при любых температурных условиях. Благодаря своему действию средство эффективно размягчает жир, масло, остатки насекомых и загрязнения от выбросов, что значительно повышает эффективность дальнейших этапов мойки - независимо от жесткости воды. В состав входят биоразлагаемые поверхностно-активные вещества, соответствующие требованиям директивы ЕС 648/2004. Кроме того, RM 803 обеспечивает быстрое разделение масла и воды в маслоотделителях.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|12
|Вес (кг)
|10,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,3
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|287 x 150 x 329
Свойства
- Эффективное средство для предварительной мойки легкового и коммерческого транспорта.
- Растворяет и удаляет остатки насекомых, масляно-жировые и атмосферные загрязнения
- Значительно улучшает результат очистки во время следующих этапов мытья.
- Эффективность очистки при любых температурах.
- Быстродействующее средство.
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
- Удаление защитного воска с автомобиля.
- Мойка транспортных средств
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.