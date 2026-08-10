Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л

Концентрированный активный шампунь для щеточной мойки автомобилей, совместимый с восковыми продуктами и соответствующий стандартам VDA. Формула продукта улучшает скольжение щеток и оберегает поверхности автомобиля.

Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic подходит для применения в моечных установках для легковых и грузовых автомобилей. Он надежно удаляет масляно-жировые, атмосферные и типичные дорожные загрязнения, способствует лучшему скольжению щеток и замедляет их загрязнение. Кроме того, продукт может использоваться и в виде активной пены, бережно очищающей лакокрасочное покрытие автомобиля. Он экономичен в применении: одного литра достаточно для мойки до 100 легковых автомобилей. Шампунь совместим с применяемыми после мойки восковыми продуктами, что исключает риск образования разводов на лакокрасочном покрытии. Его формула включает поверхностно-активные вещества, разлагаемые биологическим путем в соответствии с директивой ОЭСР, и обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 200
Единица упаковки (шт.) 1
pH 9
Вес (кг) 203,6
Вес (с упаковкой) (кг) 218,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 580 x 580 x 970
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Области применения
  • Легковые автомобили
  • Мойка коммерческого транспорта
Принадлежности