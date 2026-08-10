Щелочное средство для чистки колес VehiclePro RM 801 Classic, 20л

Щелочное средство для чистки любых стальных и легкосплавных дисков с защитным покрытием. Бережно и тщательно удаляет с них самые стойкие загрязнения, в частности пригоревшие продукты износа тормозных колодок.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (кг) 21,82
Вес (с упаковкой) (кг) 22,598
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Щелочное средство для чистки колес VehiclePro RM 801 Classic, 20л
Щелочное средство для чистки колес VehiclePro RM 801 Classic, 20л
Щелочное средство для чистки колес VehiclePro RM 801 Classic, 20л
Области применения
  • Очистка колесных дисков.
Принадлежности