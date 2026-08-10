Щелочное средство для чистки колес VehiclePro RM 801 Classic, 20л
Щелочное средство для чистки любых стальных и легкосплавных дисков с защитным покрытием. Бережно и тщательно удаляет с них самые стойкие загрязнения, в частности пригоревшие продукты износа тормозных колодок.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вес (кг)
|21,82
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,598
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 237 x 430
Совместимая техника
Области применения
- Очистка колесных дисков.