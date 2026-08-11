Сильнодействующее средство для удаления загрязнений CP 930, 20л

Активное средство предварительной очистки, без труда удаляет масляно-жировые загрязнения. Способствует легкой очистке от следов насекомых.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (кг) 20,54
Вес (с упаковкой) (кг) 21,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Свойства
  • Эффективное средство для предварительной мойки легкового и коммерческого транспорта.
  • Растворяет и удаляет остатки насекомых, масляно-жировые и атмосферные загрязнения
  • Значительно улучшает результат очистки во время следующих этапов мытья.
  • Эффективность очистки при любых температурах.
  • Быстродействующее средство.
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
  • Не содержит NTA
Сильнодействующее средство для удаления загрязнений CP 930, 20л
Сильнодействующее средство для удаления загрязнений CP 930, 20л
Сильнодействующее средство для удаления загрязнений CP 930, 20л
Сильнодействующее средство для удаления загрязнений CP 930, 20л
Совместимая техника
Области применения
  • Легковые автомобили
  • Мойка коммерческого транспорта
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Принадлежности