Спрей-воск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20л

Жидкий воск-спрей, придающий блеск всему автомобилю. Не зависит от качества воды, обеспечивает безупречное покрытие, даже без сушки.

VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic - оптимальное решение для систем самообслуживания без автоматических сушилок, а также для использования с аппаратами высокого давления. Это эффективное средство для глянцевой сушки подходит для использования с водой любого качества и уровня жесткости. В комбинации с осмотической водой гарантирует безупречное высыхание поверхности и создает эффект зеркального блеска. Лакокрасочное покрытие автомобилей, коммерческого транспорта и мотоциклов надежно защищено от воздействия окружающей среды в течение одного месяца. Воск-спрей соответствует стандартам VDA, не содержит минеральных масел и органических минералов, а поверхностно-активные вещества в его составе являются биоразлагаемыми, в соответствии с директивой EEC 648/2004. VehiclePro RM 821 Classic сочетает эффективность с экономичностью: одного литра средства достаточно для обработки до 120 грузовых авто.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 4
Вес (кг) 19,88
Вес (с упаковкой) (кг) 21,505
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 230 x 430
Спрей-воск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20л
Спрей-воск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20л
Спрей-воск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20л
Спрей-воск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20л
Совместимая техника
Области применения
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
  • Легковые автомобили
Принадлежности