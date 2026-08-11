Средство для мойки автомобилей P 935, 20л

Высокоэффективное концентрированное чистящее средство с приятным яблочным ароматом для очистки транспортных средств. Удаляет смазки, грязь, следы насекомых, смолу и т.д.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 12
Вес (кг) 20,7
Вес (с упаковкой) (кг) 21,71
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 430
Свойства
  • Эффективное чистящее средство для мойки автомобилей аппаратами высокого давления
  • Удаляет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, древесную смолу, глину, следы насекомых
  • Быстродействующее средство.
  • Экономичен в использовании
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
  • Не содержит NTA
Средство для мойки автомобилей P 935, 20л
Средство для мойки автомобилей P 935, 20л
Средство для мойки автомобилей P 935, 20л
Средство для мойки автомобилей P 935, 20л
Совместимая техника
Области применения
  • Легковые автомобили
  • Мойка коммерческого транспорта
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Принадлежности