Средство для мытья под высоким давлением VehiclePro RM 806, 200л

Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.).

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 200
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (с упаковкой) (кг) 235,8
Средство для мытья под высоким давлением VehiclePro RM 806, 200л
Средство для мытья под высоким давлением VehiclePro RM 806, 200л
Средство для мытья под высоким давлением VehiclePro RM 806, 200л
Средство для мытья под высоким давлением VehiclePro RM 806, 200л
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Принадлежности