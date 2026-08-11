Этот премиальный очиститель дисков из линейки Kärcher Klear! предназначен для легкого удаления наиболее стойких загрязнений во время мойки автомобиля. Подходит для использования в автоматических мойках. VehiclePro Klear!Rim RM 896 эффективно и быстро удаляет остатки тормозной пыли, следы износа шин, известкового налета и дорожной соли. Средство безопасно для покрытий алюминиевых и стальных дисков, а также для непокрытых бетонных полов и стальных колесных арок. Кроме этого, VehiclePro Klear!Rim RM 896 имеет высокую производительность - до 400 дисков с одного литра, что делает его крайне экономичным. Более чем на 90% биоразлагаемый, поверхностно-активные вещества соответствуют требованиям ЕС 648/2004.