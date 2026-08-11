Средство для очистки колесных дисков VehiclePro Klear!Rim RM 896, 20л

VehiclePro Klear!Rim RM 896 - чрезвычайно мощное премиальное средство для очистки всех типов покрытых алюминиевых и стальных дисков. Высококонцентрированное, щелочное средство, но в то же время особенно бережное к материалам.

Этот премиальный очиститель дисков из линейки Kärcher Klear! предназначен для легкого удаления наиболее стойких загрязнений во время мойки автомобиля. Подходит для использования в автоматических мойках. VehiclePro Klear!Rim RM 896 эффективно и быстро удаляет остатки тормозной пыли, следы износа шин, известкового налета и дорожной соли. Средство безопасно для покрытий алюминиевых и стальных дисков, а также для непокрытых бетонных полов и стальных колесных арок. Кроме этого, VehiclePro Klear!Rim RM 896 имеет высокую производительность - до 400 дисков с одного литра, что делает его крайне экономичным. Более чем на 90% биоразлагаемый, поверхностно-активные вещества соответствуют требованиям ЕС 648/2004.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (с упаковкой) (кг) 22,8
Свойства
  • Высокоэффективное средство для очистки колесных дисков.
  • Эффективно удаляет продукты износа шин и тормозных колодок, а также остатки дорожных реагентов и известковые загрязнения.
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Безопасен для необработанных бетонных полов и стальных подъездных рамп.
  • Быстродействующее средство.
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Биоразлагаем более чем на 90%.
  • Не содержит NTA
  • Высококонцентрированное средство.
Средство для очистки колесных дисков VehiclePro Klear!Rim RM 896, 20л
Средство для очистки колесных дисков VehiclePro Klear!Rim RM 896, 20л
Средство для очистки колесных дисков VehiclePro Klear!Rim RM 896, 20л
Области применения
  • Очистка колесных дисков.
Принадлежности