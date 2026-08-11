Средство для очистки колесных дисков VehiclePro Klear!Rim RM 896, 20л
VehiclePro Klear!Rim RM 896 - чрезвычайно мощное премиальное средство для очистки всех типов покрытых алюминиевых и стальных дисков. Высококонцентрированное, щелочное средство, но в то же время особенно бережное к материалам.
Этот премиальный очиститель дисков из линейки Kärcher Klear! предназначен для легкого удаления наиболее стойких загрязнений во время мойки автомобиля. Подходит для использования в автоматических мойках. VehiclePro Klear!Rim RM 896 эффективно и быстро удаляет остатки тормозной пыли, следы износа шин, известкового налета и дорожной соли. Средство безопасно для покрытий алюминиевых и стальных дисков, а также для непокрытых бетонных полов и стальных колесных арок. Кроме этого, VehiclePro Klear!Rim RM 896 имеет высокую производительность - до 400 дисков с одного литра, что делает его крайне экономичным. Более чем на 90% биоразлагаемый, поверхностно-активные вещества соответствуют требованиям ЕС 648/2004.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,8
Свойства
- Высокоэффективное средство для очистки колесных дисков.
- Эффективно удаляет продукты износа шин и тормозных колодок, а также остатки дорожных реагентов и известковые загрязнения.
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Безопасен для необработанных бетонных полов и стальных подъездных рамп.
- Быстродействующее средство.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Биоразлагаем более чем на 90%.
- Не содержит NTA
- Высококонцентрированное средство.
Области применения
- Очистка колесных дисков.