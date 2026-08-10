Для общей и поддерживающей очистки отделанных плиткой помещений автомоек, с помощью аппаратов высокого давления или распылительных установок: средство для очистки моечных помещений и керамической плитки VehiclePro RM 841. Кислотный очиститель быстро и эффективно удаляет стойкие отложения известкового налета, остатки масла, жира, ржавчины, а также остатки моющих средств и воска со всех кислотостойких поверхностей. Средство имеет приятный, свежий аромат, не содержит NTA, минеральных масел и углеводородных соединений. Поверхностно-активные вещества, входящие в состав, являются биоразлагаемыми в соответствии с требованиями Директивы ЕС 648/2004. Благодаря быстрому отделению масел от воды, RM 841 обеспечивает эффективную работу очистных сооружений.