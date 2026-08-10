Средство для очистки моечных помещений и керамической плитки RM 841, 20л
Концентрированное кислотное средство для моечных помещений и керамической плитки быстро и эффективно удаляет известковый налет, жировые загрязнения, остатки воска и моющих средств, а также следы ржавчины со всех кислотостойких поверхностей.
Для общей и поддерживающей очистки отделанных плиткой помещений автомоек, с помощью аппаратов высокого давления или распылительных установок: средство для очистки моечных помещений и керамической плитки VehiclePro RM 841. Кислотный очиститель быстро и эффективно удаляет стойкие отложения известкового налета, остатки масла, жира, ржавчины, а также остатки моющих средств и воска со всех кислотостойких поверхностей. Средство имеет приятный, свежий аромат, не содержит NTA, минеральных масел и углеводородных соединений. Поверхностно-активные вещества, входящие в состав, являются биоразлагаемыми в соответствии с требованиями Директивы ЕС 648/2004. Благодаря быстрому отделению масел от воды, RM 841 обеспечивает эффективную работу очистных сооружений.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|Вес (кг)
|21,82
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,93
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 390
Свойства
- Высокоэффективное кислотное средство для уборки в помещениях автомоек
- Быстро и эффективно удаляет отложения извести, масел, смазок и ржавчины, а также остатки чистящих средств.
- Надёжно устраняет стойкие известковые отложения.
- Эффективен для общей и поддерживающей очистки.
- Быстродействующее средство.
- Придает приятный свежий запах
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Не содержит NTA
- Не содержит минеральных масел и органических минералов.
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
- Моечное оборудование и зона мойки.