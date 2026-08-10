Средство для полировки RM 831, 20л
Средство нового типа для ухода за автомобилями со специальной формулой, обеспечивающей долгосрочный эффект воскового консервирования. Защищает поверхности автомобиля от дорожной грязи, воздействия насекомых, кислотных дождей и других вредных факторов окружающей среды. Соответствует требованиям VDA.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вес (кг)
|19,94
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,585
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 390
Области применения
- Легковые автомобили
- Мойка коммерческого транспорта