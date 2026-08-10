Средство для полировки RM 831, 20л

Средство нового типа для ухода за автомобилями со специальной формулой, обеспечивающей долгосрочный эффект воскового консервирования. Защищает поверхности автомобиля от дорожной грязи, воздействия насекомых, кислотных дождей и других вредных факторов окружающей среды. Соответствует требованиям VDA.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 4
Вес (кг) 19,94
Вес (с упаковкой) (кг) 21,585
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 240 x 390
Средство для полировки RM 831, 20л
Средство для полировки RM 831, 20л
Средство для полировки RM 831, 20л
Совместимая техника
Области применения
  • Легковые автомобили
  • Мойка коммерческого транспорта
Принадлежности