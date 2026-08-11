Сверхмощное, но в то же время бережное к лакокрасочному покрытию автомобилей, высококонцентрированное щелочное средство для предварительной очистки VehiclePro Klear!PreWash RM 890 предназначено для использования в автоматических мойках. Оно эффективно справляется с интенсивными загрязнениями, включая остатки насекомых, а также надежно растворяет жир, масло и грязь, вызванные выбросами. Это моющее средство из линейки Kärcher Klear! является важной составляющей для достижения безупречных результатов очистки. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 соответствует требованиям VDA, совместим с водой любой жесткости и всеми системами очистки воды. Благодаря производительности до 100 автомобилей на литр, он является чрезвычайно экономичным в использовании.