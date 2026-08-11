Средство для предварительной очистки VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л

VehiclePro Klear! PreWash RM 890: Щелочное средство, мгновенно удаляет дорожные загрязнения, жиры и остатки насекомых. Соответствует требованиям VDA, подходит для всех систем очистки воды и любого уровня жесткости.

Сверхмощное, но в то же время бережное к лакокрасочному покрытию автомобилей, высококонцентрированное щелочное средство для предварительной очистки VehiclePro Klear!PreWash RM 890 предназначено для использования в автоматических мойках. Оно эффективно справляется с интенсивными загрязнениями, включая остатки насекомых, а также надежно растворяет жир, масло и грязь, вызванные выбросами. Это моющее средство из линейки Kärcher Klear! является важной составляющей для достижения безупречных результатов очистки. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 соответствует требованиям VDA, совместим с водой любой жесткости и всеми системами очистки воды. Благодаря производительности до 100 автомобилей на литр, он является чрезвычайно экономичным в использовании.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 12
Вес (с упаковкой) (кг) 22,4
Свойства
  • Высококонцентрированное средство.
  • Эффективное удаление загрязнений с бережным уходом за поверхностью автомобиля.
  • Обеспечивает превосходные результаты очистки без усилий.
  • Эффективен при любой жесткости воды.
  • Надежно растворяет жир, масла и загрязнения от выбросов. Смягчает и эффективно удаляет остатки насекомых.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
Средство для предварительной очистки VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л
Средство для предварительной очистки VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л
Средство для предварительной очистки VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л
Средство для предварительной очистки VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л
Области применения
  • Легковые автомобили
Принадлежности