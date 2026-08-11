Средство для предварительной очистки VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20л
VehiclePro Klear! PreWash RM 890: Щелочное средство, мгновенно удаляет дорожные загрязнения, жиры и остатки насекомых. Соответствует требованиям VDA, подходит для всех систем очистки воды и любого уровня жесткости.
Сверхмощное, но в то же время бережное к лакокрасочному покрытию автомобилей, высококонцентрированное щелочное средство для предварительной очистки VehiclePro Klear!PreWash RM 890 предназначено для использования в автоматических мойках. Оно эффективно справляется с интенсивными загрязнениями, включая остатки насекомых, а также надежно растворяет жир, масло и грязь, вызванные выбросами. Это моющее средство из линейки Kärcher Klear! является важной составляющей для достижения безупречных результатов очистки. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 соответствует требованиям VDA, совместим с водой любой жесткости и всеми системами очистки воды. Благодаря производительности до 100 автомобилей на литр, он является чрезвычайно экономичным в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,4
Свойства
- Высококонцентрированное средство.
- Эффективное удаление загрязнений с бережным уходом за поверхностью автомобиля.
- Обеспечивает превосходные результаты очистки без усилий.
- Эффективен при любой жесткости воды.
- Надежно растворяет жир, масла и загрязнения от выбросов. Смягчает и эффективно удаляет остатки насекомых.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
Области применения
- Легковые автомобили