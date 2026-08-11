Средство для ухода CP 950, 20л

Жидкий воск-спрей для консервирования и длительной защиты. Независимо от жесткости воды, воск быстро сохнет, не оставляет разводов и придает автомобилю глянцевый блеск.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 4
Вес (кг) 19,96
Вес (с упаковкой) (кг) 22,085
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Средство для ухода CP 950, 20л
Средство для ухода CP 950, 20л

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Принадлежности