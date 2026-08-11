Термовоск CP 945, 20л

Концентрированный термовоск с содержанием воска карнауба, который создает защитную пленку с длительным глянцевым эффектом.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 5
Вес (кг) 19,88
Вес (с упаковкой) (кг) 21,485
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Термовоск CP 945, 20л
Термовоск CP 945, 20л

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Легковые автомобили
  • Мойка коммерческого транспорта
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Принадлежности