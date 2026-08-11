Он образует идеальное покрытие поверхности с впечатляющим глянцевым эффектом - независимо от того, используется жесткая или мягкая вода, - и не оставляет никаких следов на стекле автомобиля. Средство формирует защитный слой, сохраняющийся до 8 последующих моек, обеспечивает устойчивый гидрофобный эффект и, как результат, способствует достижению отличных результатов сушки. Средство полностью соответствует требованиям VDA.