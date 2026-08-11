Воск для ухода за лакокрасочным покрытием VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л

VehiclePro Klear!Shine RM 895 - высококачественный воск для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля, обеспечивающий впечатляющий глянцевый эффект и длительную защиту от негативного воздействия окружающей среды. Разработан для использования в автоматических мойках. Соответствует требованиям VDA. Средство является чрезвычайно экономичным - до 125 автомобилей с одного литра концентрата.

Он образует идеальное покрытие поверхности с впечатляющим глянцевым эффектом - независимо от того, используется жесткая или мягкая вода, - и не оставляет никаких следов на стекле автомобиля. Средство формирует защитный слой, сохраняющийся до 8 последующих моек, обеспечивает устойчивый гидрофобный эффект и, как результат, способствует достижению отличных результатов сушки. Средство полностью соответствует требованиям VDA.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 4
Вес (с упаковкой) (кг) 20,5
Воск для ухода за лакокрасочным покрытием VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л
Воск для ухода за лакокрасочным покрытием VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л
Воск для ухода за лакокрасочным покрытием VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л
Воск для ухода за лакокрасочным покрытием VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л
Области применения
  • Легковые автомобили.