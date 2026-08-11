Воск для ухода за лакокрасочным покрытием VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20л
VehiclePro Klear!Shine RM 895 - высококачественный воск для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля, обеспечивающий впечатляющий глянцевый эффект и длительную защиту от негативного воздействия окружающей среды. Разработан для использования в автоматических мойках. Соответствует требованиям VDA. Средство является чрезвычайно экономичным - до 125 автомобилей с одного литра концентрата.
Он образует идеальное покрытие поверхности с впечатляющим глянцевым эффектом - независимо от того, используется жесткая или мягкая вода, - и не оставляет никаких следов на стекле автомобиля. Средство формирует защитный слой, сохраняющийся до 8 последующих моек, обеспечивает устойчивый гидрофобный эффект и, как результат, способствует достижению отличных результатов сушки. Средство полностью соответствует требованиям VDA.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|20,5
Области применения
- Легковые автомобили.