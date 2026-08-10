VehiclePro Klear!Glow RM 894 от Kärcher - это высококонцентрированное, чрезвычайно экономичное восковое средство для ухода за легковыми и коммерческими транспортными средствами. Предназначен для использования в автоматических мойках, а также мойках самообслуживания. Эффективный воск образует блестящий защитный слой, который защищает лакокрасочное покрытие от вредного воздействия окружающей среды до 8 последующих моек. Соответствует требованиям VDA. Благодаря специальной формуле улучшается отражение света, что обеспечивает стойкий эффект глубокого блеска. Кроме того, воск обладает выраженными гидрофобными свойствами, которые способствуют быстрому и равномерному высыханию. Один литр RM 894 обеспечивает обработку до 100 автомобилей, что делает его чрезвычайно экономичным в использовании.