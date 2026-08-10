Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20л

VehiclePro Klear!Glow RM 894: Надежная защита лакокрасочного покрытия от воздействия внешней среды. С особым глянцевым эффектом и длительной защитой при минимальном использовании. Соответствует требованиям VDA.

VehiclePro Klear!Glow RM 894 от Kärcher - это высококонцентрированное, чрезвычайно экономичное восковое средство для ухода за легковыми и коммерческими транспортными средствами. Предназначен для использования в автоматических мойках, а также мойках самообслуживания. Эффективный воск образует блестящий защитный слой, который защищает лакокрасочное покрытие от вредного воздействия окружающей среды до 8 последующих моек. Соответствует требованиям VDA. Благодаря специальной формуле улучшается отражение света, что обеспечивает стойкий эффект глубокого блеска. Кроме того, воск обладает выраженными гидрофобными свойствами, которые способствуют быстрому и равномерному высыханию. Один литр RM 894 обеспечивает обработку до 100 автомобилей, что делает его чрезвычайно экономичным в использовании.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 4
Вес (с упаковкой) (кг) 21
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20л
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20л
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20л
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20л
Области применения
  • Легковые автомобили.
  • Мойка коммерческого транспорта
Принадлежности