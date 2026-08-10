Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л

Сушка, уход и защита в рамках одной операции. Жидкий водоотталкивающий воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки на большой поверхности – для оптимального результата сушки, прежде всего, при жесткой воде. Соответствует требованиям VDA.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 200
Единица упаковки (шт.) 1
pH 4
Вес (с упаковкой) (кг) 206
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л
Области применения
  • Легковые автомобили
  • Мойка коммерческого транспорта
Принадлежности