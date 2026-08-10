Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic, 200л
Сушка, уход и защита в рамках одной операции. Жидкий водоотталкивающий воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки на большой поверхности – для оптимального результата сушки, прежде всего, при жесткой воде. Соответствует требованиям VDA.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|200
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|206
Совместимая техника
Области применения
- Легковые автомобили
- Мойка коммерческого транспорта