Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic, 20л
Сушка, уход и защита в рамках одной операции. Жидкий водоотталкивающий воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки на большой поверхности – для оптимального результата сушки, прежде всего, при жесткой воде. Соответствует требованиям VDA.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вес (кг)
|19,84
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,585
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 440
Совместимая техника
Области применения
- Легковые автомобили
- Мойка коммерческого транспорта