Коагулянт RM 847, 1л
Реагент для подготовки воды, загрязненной минеральными маслами. Образует крупные стабильные хлопья, допускающие хорошую фильтрацию
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|2
|pH
|4
|Вес (кг)
|1,02
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,143
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|249 x 166 x 238
Свойства
- Эффективное средство для эффективной очистки загрязненных сточных вод на полимерной основе (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Подходит для повторного использования воды, образующихся после мойки автомобилей
- Ок. 75% веществ остаётся в оборотной воде в специальных субстанциях, что позволяет снижать повторную дозировку.
- Экономичен в использовании
- Специально предназначена для систем Kärcher
- Не содержит NTA
Области применения
- Рецикуляция сточных вод