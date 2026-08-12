Коагулянт RM 847, 1л

Реагент для подготовки воды, загрязненной минеральными маслами. Образует крупные стабильные хлопья, допускающие хорошую фильтрацию

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 2
pH 4
Вес (кг) 1,02
Вес (с упаковкой) (кг) 1,143
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 249 x 166 x 238
Свойства
  • Эффективное средство для эффективной очистки загрязненных сточных вод на полимерной основе (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • Подходит для повторного использования воды, образующихся после мойки автомобилей
  • Ок. 75% веществ остаётся в оборотной воде в специальных субстанциях, что позволяет снижать повторную дозировку.
  • Экономичен в использовании
  • Специально предназначена для систем Kärcher
  • Не содержит NTA
Коагулянт RM 847, 1л
Коагулянт RM 847, 1л
Коагулянт RM 847, 1л
Области применения
  • Рецикуляция сточных вод
Принадлежности