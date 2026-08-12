Порошковое расщепляющее средство RM 846, 20кг

Реагент для подготовки воды, загрязненной минеральными маслами. Образует крупные стабильные хлопья, допускающие хорошую фильтрацию.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (кг) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 8,7
Вес (кг) 20
Вес (с упаковкой) (кг) 20,465
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 750 x 450 x 120
Свойства
  • Быстродействующее вещество для сепарации для использования в системах очистки (ASA 600, HDR 777)
  • Специальное средство для систем рециркуляции и отведения сточных вод для воды сильно загрязнённой минеральными маслами (гидрокарбонат до 100мг/л)
  • Обеспечивает высокое качество и чистоту оборотной воды
  • Очень быстрая флокуляция и фильтрование
  • Соответствует требованиям выдвигаемым к качеству сточных вод
  • Ок. 50% веществ остаётся в оборотной воде в специальных субстанциях, что позволяет снижать повторную дозировку.
  • Порошкообразный продукт
  • Специально предназначена для систем Kärcher
  • Не содержит NTA
Порошковое расщепляющее средство RM 846, 20кг
Порошковое расщепляющее средство RM 846, 20кг
Порошковое расщепляющее средство RM 846, 20кг
Области применения
  • Рецикуляция сточных вод