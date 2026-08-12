Порошковое расщепляющее средство RM 846, 20кг
Реагент для подготовки воды, загрязненной минеральными маслами. Образует крупные стабильные хлопья, допускающие хорошую фильтрацию.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (кг)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|8,7
|Вес (кг)
|20
|Вес (с упаковкой) (кг)
|20,465
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|750 x 450 x 120
Свойства
- Быстродействующее вещество для сепарации для использования в системах очистки (ASA 600, HDR 777)
- Специальное средство для систем рециркуляции и отведения сточных вод для воды сильно загрязнённой минеральными маслами (гидрокарбонат до 100мг/л)
- Обеспечивает высокое качество и чистоту оборотной воды
- Очень быстрая флокуляция и фильтрование
- Соответствует требованиям выдвигаемым к качеству сточных вод
- Ок. 50% веществ остаётся в оборотной воде в специальных субстанциях, что позволяет снижать повторную дозировку.
- Порошкообразный продукт
- Специально предназначена для систем Kärcher
- Не содержит NTA
Области применения
- Рецикуляция сточных вод