Дезинфицирующее средство RM 732, 200л

Дезинфицирующее средство RM 732 для пищевой промышленностиИмеет бактерицидное, фунгицидное, вирулицидное действие Отличный результат чистки.Значится в списке DVG pH- 9,9 Дозировка: RM 732 - 1-3% При сильном загрязнении дозировка может быть увеличена.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 200
Единица упаковки (шт.) 1
pH 10
Вес (с упаковкой) (кг) 215
Дезинфицирующее средство RM 732, 200л
Дезинфицирующее средство RM 732, 200л
Дезинфицирующее средство RM 732, 200л
Дезинфицирующее средство RM 732, 200л
Дезинфицирующее средство RM 732, 200л
Совместимая техника
Области применения
  • Уборка на молочных кухнях
  • Очистка поверхности и дезинфекция
  • Оздоровительные и фитнес-комплексы
  • Очистка поверхностей
  • Процедурные кабинеты
  • Уборка в санитарных помещениях
Принадлежности