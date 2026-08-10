Дезинфицирующее средство RM 732, 5л

Дезинфицирующее средство RM 732 для пищевой промышленностиИмеет бактерицидное, фунгицидное, вирулицидное действие Отличный результат чистки.Значится в списке DVG pH- 9,9 Дозировка: RM 732 - 1-3% При сильном загрязнении дозировка может быть увеличена.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 1
pH 10
Вес (кг) 5,13
Вес (с упаковкой) (кг) 5,32
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Дезинфицирующее средство RM 732, 5л
Дезинфицирующее средство RM 732, 5л
Дезинфицирующее средство RM 732, 5л
Дезинфицирующее средство RM 732, 5л
Дезинфицирующее средство RM 732, 5л
Совместимая техника
Области применения
  • Уборка на молочных кухнях
  • Очистка поверхности и дезинфекция
  • Оздоровительные и фитнес-комплексы
  • Очистка поверхностей
  • Процедурные кабинеты
  • Уборка в санитарных помещениях
Принадлежности