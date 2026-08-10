Гель для чистки фасадов PressurePro RM 43, 20л

Высокоэффективное средство для чистки фасадов гелеобразной структуры. Удаляет масляно-жировые, сажевые и атмосферные загрязнения. Подходит для чистки фасадов из камня, клинкера, штукатурки, пластика, дерева и стекла.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 14
Вес (кг) 23,06
Вес (с упаковкой) (кг) 23,96
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 230 x 420
Свойства
  • Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
  • Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
  • Идеально подходит для очистки фасадов, плакированного камня, грубой штукатурки, пластика, дерева и стекла.
  • Очень хорошие адгезивные свойства, даже на вертикальных поверхностях, за счет гелевой формулы.
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Не содержит NTA
Гель для чистки фасадов PressurePro RM 43, 20л
Гель для чистки фасадов PressurePro RM 43, 20л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
  • Очистка фасадов.
Принадлежности