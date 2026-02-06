Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750, 10л

RM 750 основательно удаляет самые стойкие загрязнения (масляные, жировые, сажевые), а также следы крови и белковые отложения. С низким пенообразованием. Прекрасно подходит для применения с приспособлениями для очистки поверхностей.Применение:Вручную: 5-50 %В поломоечной машине: 1-20 %Предварительное разбавления для АВД: 1+3Дозировка: 1-5 %Свойства: щелочное, рН: 14 (концентрат)