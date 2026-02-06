Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750, 10л

RM 750 основательно удаляет самые стойкие загрязнения (масляные, жировые, сажевые), а также следы крови и белковые отложения. С низким пенообразованием. Прекрасно подходит для применения с приспособлениями для очистки поверхностей.Применение:Вручную: 5-50 %В поломоечной машине: 1-20 %Предварительное разбавления для АВД: 1+3Дозировка: 1-5 %Свойства: щелочное, рН: 14 (концентрат)

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13,7
Вес (кг) 11,12
Вес (с упаковкой) (кг) 11,829
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 290 x 190 x 230
  • Интенсивное базовое чистящее средство для использования с аппартами высокого давления и в поломоечных машинах
  • Для тщательной очистки сильно загрязнённых напольных покрытий
  • Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
  • Быстродействующее средство.
  • Формула с низким пенообразованием
  • Экономичен в использовании
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Очистка деталей
  • Уборка полов
  • Обезжиривание поверхностей
