Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750, 10л
RM 750 основательно удаляет самые стойкие загрязнения (масляные, жировые, сажевые), а также следы крови и белковые отложения. С низким пенообразованием. Прекрасно подходит для применения с приспособлениями для очистки поверхностей.Применение:Вручную: 5-50 %В поломоечной машине: 1-20 %Предварительное разбавления для АВД: 1+3Дозировка: 1-5 %Свойства: щелочное, рН: 14 (концентрат)
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13,7
|Вес (кг)
|11,12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,829
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|290 x 190 x 230
Свойства
- Интенсивное базовое чистящее средство для использования с аппартами высокого давления и в поломоечных машинах
- Для тщательной очистки сильно загрязнённых напольных покрытий
- Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
- Быстродействующее средство.
- Формула с низким пенообразованием
- Экономичен в использовании
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Очистка деталей
- Уборка полов
- Обезжиривание поверхностей