Кислотное средство для чистки поверхностей PressurePro RM 93 Agri, 10л

Кислотный очиститель поверхностей для молочных ферм. Удаляет даже самые стойкие отложения - накипь, минеральные загрязнения и следы коррозии. Антикоррозийный ингибитор предотвращает ржавение.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 1
Вес (с упаковкой) (кг) 11,44
Свойства
  • Сресдтво удаляет наиболее стойкие загрязнения как неорганический кальций, ржавчину, минералы и молочные отложения
  • 100% биоразлагаемый
  • Очень хорошая совместимость с материалами, не повреждает сталь, пластик, нержавейкуили облицовку.
  • Никаких негативных последствий для дренажных систем
Кислотное средство для чистки поверхностей PressurePro RM 93 Agri, 10л
Кислотное средство для чистки поверхностей PressurePro RM 93 Agri, 10л
Кислотное средство для чистки поверхностей PressurePro RM 93 Agri, 10л
Кислотное средство для чистки поверхностей PressurePro RM 93 Agri, 10л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
  • Очистка оборудования молочных ферм
  • Очистка полов и поверхностей
  • Уборка в санитарных помещениях
Принадлежности